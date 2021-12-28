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20 минут назад

На украинской администрации появился баннер с Бандерой

В украинском городе Тернополе на здании областной администрации повесили огромный баннер с изображением националиста Степана Бандеры. Как сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье», на плакате националиста назвали «отцом украинцев», а Украину — «матерью».

На украинской администрации появился баннер с Бандерой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отметим, что напротив здания облсовета с декабря 2008 года стоит бронзовая фигура Бандеры. Накануне в местной полиции рассказали, что неизвестный облил монумент красной краской.

Напомним, что Степан Бандера был одним из главных инициаторов создания в годы Великой Отечественной войны боевого крыла Организации украинских националистов — «Украинской повстанческой армии» (экстремистская организация, запрещенная в России). Она действовала на стороне фашистских сил и воевала против советских войск.

В мае 2015 года действующий президент Петр Порошенко дал участникам организации статус «борцов за независимость» и право на социальные гарантии от государства.

В мире,Степан Бандера,Петр Порошенко,Украинская повстанческая армия,ИА Sputnik,
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