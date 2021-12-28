Испания бьет рекорды заболеваемости COVID-19

Шестая волна коронавируса в Испании оказалась самой мощной за всю пандемию. Количество выявленных случаев инфекции превысило 1200 на 100 тысяч жителей страны за последние 14 дней. По данным министерства здравоохранения пиренейского королевства на понедельник, за выходные этот показатель вырос на 300 пунктов. Был побит рекорд, установленный в январе этого года в 899 случаев на 100 тысяч жителей. Процент положительных результатов проведенных тестов составляет 17,94 при норме ниже пяти процентов.

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Как отмечает El Mundo, власти утратили способность контролировать распространение инфекции. Показатель заболеваемости в два раза превысил порог, за которым риск считается очень высоким.

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"Мы находимся в критическом моменте. В этой последней волне, которую мы переживаем, мы еще не достигли пика, а мы уже превзошли пики всех предыдущих волн", - отметил эпидемиолог и специалист в области профилактической медицины Хоан Кайла.

Согласно последним данным, количество инфицированных с начала пандемии превысило 5,9 миллиона человек. Только за предыдущие сутки было выявлено 214 тысяч случаев, правда, в эту статистику включены и некоторые данные за выходные.

Наиболее уязвимой возрастной группой снова, как и летом, стали люди в возрасте от 20 до 29 лет, среди них было выявлено 2006 случаев заражения на 100 тысяч человек. За ними следуют детская группа (до 11 лет) с показателем в 1332 случая и группа 30-39-летних с 1648 случаями. Среди регионов Испании наихудшая ситуация сложилась в Наварре (2339), Риохе (2145) и Стране басков (1921).

Впрочем, больницы пока не перегружены. Количество пациентов с коронавирусом составляет лишь 7,69 процента всех госпитализированных (в отделениях интенсивной терапии - 18,26 процента). Как отмечают эксперты, многие случаи заражения - легкие. И это радует их, поскольку год назад, несмотря на гораздо более низкий уровень распространения инфекции, было занято гораздо больше больничных коек.