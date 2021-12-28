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29 минут назад

Билл Гейтс раскрыл план по спасению Земли

Бывший глава Microsoft Билл Гейтс опубликовал статью, в которой рассказал, что может спасти планету. По его словам, новая промышленная революция поможет создать зеленую экономику и сократить количество парниковых выбросов.

Билл Гейтс раскрыл план по спасению Земли
Фото: Qin Lang/Xinhua/Global Look PressQin Lang/Xinhua/Global Look Press

«Нам нужны новые способы выращивания продуктов питания, изготовления вещей, передвижения, выработки электроэнергии, обогрева и охлаждения наших зданий без выброса парниковых газов», – написал Гейтс.

Он подчеркнул, что времена, когда «правительства и корпорации могли давать приземленные, обнадеживающие обещания» и не выполнять их, закончились.

Миллиардер признал, что это очень амбициозная цель. Однако сооснователь Microsoft надеется, что уже в 2022 году власти разных стран и частные компании создадут новые операционные модели, которые ускорят переход к чистой экономике.

«Я с нетерпением жду предстоящего года и считаю, что мы находимся только в начале революции, которая будет основана на чистых технологиях следующего поколения», — заключил миллиардер.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, в какие скандалы попал Билл Гейтс в 2021 году.

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