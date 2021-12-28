Обзор иноСМИ: беременные в армии Украины и харассмент Японии

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

«Украина отправит беременных в армию»

Китайских портал Guancha рассказал, что на фоне роста геополитической напряженности Украина, в которой женщин больше, чем мужчин, издала новый указ об обязательной постановке женщин на воинский учет. Мера коснется даже беременных и женщин с детьми, но речь идет о лишь представительницах определенных профессий, соответствующих военно-учетным специальностям.

«ИноСМИ» собрали комментарии китайских пользователей к этой статье. Пользователь 此头像为本人真实照片 заявил, что в случае привлечения женщин в армию «весь мир нападет на Украину»: «Если Китай не пошлет армию, я лично сформирую отряд беспилотников». А 大猫孟准 предположил, что речь идет о манипуляции: «Если Россия осмелится вторгнуться, Украина пошлет женщин-солдат на фронт, а затем: «О, боже! Слабая женщина, которую ты убил, - это мать двоих детей!».

«Страшное оружие России поубавит рвение американцев»

Французская газета Le Figaro рассказала, что президент РФ Владимир Путин 24 декабря объявил об успешном залповом пуске гиперзвуковых ракет «Циркон». Французские читатели газеты выразили надежду, что это «поубавит рвение американцев», отмечают «ИноСМИ».

Один из читателей заявил, что американцам нужен новый урок, так как «после Вьетнама они так ничего и не поняли». Пользовательница под ником Yolanta отметила, что России приходится «показывать свою силу, чтобы не пришлось ее использовать».

«Военный харассмент Японии»

Экс-глава разведки японских ВВС Эйдзи Судзуки в своей статье для Shūkan Gendai заявил, что с начала декабря Россия активно осуществляет «военный харрасмент» Японии. Так он охарактеризовал российско-китайское патрулирование окружающих Японию вод, а также разведывательный полет Ил-20 из Охотского моря вокруг Японии.

Судзуки увидел в этом тесную связь с напряженностью вокруг Украины и читатели статьи с ним согласились, рассказывают «ИноСМИ». Пользователь под ником Kam предположил, что Россия опасается «атаки США и Японии с востока» в случае наступления на Украину. А Gin призвал Японию «разорвать экономические связи с Китаем и Россией и отключить онлайн-сеть с ними».

«Путин и Си знают: дни господства США сочтены»

Израильская газета Haaretz выпустила материал под заголовком «Путин, Си и Хаменеи знают, что дни «порядка, основанного на правилах США, сочтены». По мнению автора статьи Аншеля Пфеффера, политика президента РФ Владимира Путина «еще раз подтвердила, что он считает давление на соседей своей прерогативой, а руководители Китая и Ирана хорошо усвоили этот урок».

Пфеффер заявил, что в 2021 году все эти страны «показали нам, как выглядит мир без установленных американцами правил». По его словам, даже без приказа на вторжение, Путин добился успехов, в том числе заверений Запада, что на стороне Украины НАТО воевать точно не будет. Си Цзиньпин показал, что Китай может сохранять независимость лишь до тех пор, пока ему позволяет «погулять на свободе» Пекин. А Иран продемонстрировал, что может развивать ядерный потенциал вопреки жестким санкциям.

«Украина - главный элемент наследия Путина»

В статье Le Monde, посвящённой переговорам России и НАТО о гарантиях безопаности, отмечается, что Украина - единственное государство, название которого прямо упоминается в проектах соглашений, подготовленных Москвой. По версии газеты, Украина - «главный элемент наследия», который интересует президента РФ Владимира Путина.