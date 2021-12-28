Мужчина захватил банк в Черногории

В городе Бар в Черногории мужчина захватил отделение банка NLB и угрожает подорвать его. Как сообщает Mash, мужчина уверен, что финансовая организация похитила деньги работников Primorke и требует вернуть их — за 12 лет работы, с процентами.

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Житель Бара Эдин Бегзич опубликовал видео, в котором объяснил свою позицию, согласно которой «банк украл деньги у честных рабочих», а после продемонстрировал самодельные взрывные устройства и коктейли Молотова. Бомбы, по заверениям злоумышленника, работают в связке с пультом дистанционного управления.

Сам мужчина уверяет, что будет драться до конца. После захвата банка он вывесил на входной двери свои требования, которые распечатал крупными буквами на принтере: «Верните деньги, которые вы украли у сотрудников Primorka».