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1 час назад

Мужчина захватил банк в Черногории

В городе Бар в Черногории мужчина захватил отделение банка NLB и угрожает подорвать его. Как сообщает Mash, мужчина уверен, что финансовая организация похитила деньги работников Primorke и требует вернуть их — за 12 лет работы, с процентами.

Мужчина захватил банк в Черногории
Фото: ReutersReuters

Житель Бара Эдин Бегзич опубликовал видео, в котором объяснил свою позицию, согласно которой «банк украл деньги у честных рабочих», а после продемонстрировал самодельные взрывные устройства и коктейли Молотова. Бомбы, по заверениям злоумышленника, работают в связке с пультом дистанционного управления.

Сам мужчина уверяет, что будет драться до конца. После захвата банка он вывесил на входной двери свои требования, которые распечатал крупными буквами на принтере: «Верните деньги, которые вы украли у сотрудников Primorka».

Сейчас полиция оцепила все близлежащие улицы, на месте работает группа саперов.

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