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Фото: Reuters Reuters

Туроператоры назвали лучшее время для бюджетного отдыха

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Цены на отдых пойдут вниз после новогодних праздников и к началу февраля упадут на 30–40%. Существенно сэкономить смогут и те, кто выбирает дорогие направления, например, Доминикану, и те, кто отдыхает в Турции и Египте. Об этом со ссылкой на туроператоров пишут «Известия».

По данным представителей туротрасли, по сравнению с новогодними праздниками, стоимость отдыха в конце января — начале февраля ниже практически в два раза. Так, отдых в отеле «пять звезд» в Турции в новогодние каникулы обойдется в 140-150 тысяч, а во второй половине января уже в 90 тысяч. При этом в феврале цены на туры вновь начинают расти.

Латвия решила бороться за «чистоту нации»

Власти Латвии намерены окончательно свернуть программу выдачи видов на жительство в обмен на инвестиции в недвижимость, которая действовала в стране с 2010 года. Программа будет завершена, несмотря на то, что в бюджет Латвии в виде пошлин и налога на добавленную стоимость поступило уже €111 млн, сообщают «Известия».

Закрытие программы связано с тем, что «старые» латыши отнеслись к «новым» с настороженностью. А пришедшие к власти националисты сделали ставку на идеал «латышской Латвии».

Минобороны: НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин заявил, что в военной стратегии НАТО Россия прямо названа главным источником угроз коллективной безопасности, а военное строительство блока «полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности». Об этом пишут «Известия».

Опрошенные изданием эксперты отметили, что пока признаков непосредственной угрозы нет, но НАТО медленно, но верно наращивает инфраструктуру по периметру России. При этом предложения Москвы по урегулированию отношений и деэскалации напряженности игнорируются.

Москва поддержала предложение Приднестровья о переговорах

Лидер непризнанной республики Приднестровье Вадим Красносельский в открытом письме, адресованном молдавскому президенту Майе Санду, предложил немедленно начать прямые переговоры об урегулировании конфликта и обсудить особый статус региона в составе Молдавии. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, если Тирасполь действительно имеет в виду «переговоры о реинтеграции Молдавии», то это «почти сенсация». В свою очередь МИД России призвал Кишенев «проявить конструктивный подход и позитивно откликнуться на инициативу», однако молдавская сторона пока хранит молчание.

В МИД России предостерегли запад от «маленькой войнушки»

Запад хочет спровоцировать на Украине «маленькую войнушку» и обвинить в этом Россию, к конфликту может привести «какая-то глупость» украинских властей. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет «Коммерсант».

Несмотря на заявления Москвы о том, что Россия «никогда первой ни на кого не нападала» и не собирается развязывать войну, в Киеве продолжают готовиться к «российской агрессии».