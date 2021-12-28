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1 час назад

Талибы открыли стрельбу на митинге женщин

В Афганистане представители запрещенной в РФ организации «Талибан» открыли стрельбу в воздух, чтобы разогнать митингующих. Протест проходит возле бывшего министерства по делам женщин в Кабуле, сообщает РИА Новости со ссылкой на одну из участниц.

Талибы открыли стрельбу на митинге женщин
Фото: ReutersReuters

По словам активистки, во вторник, 28 декабря, женщины вышли на акцию протеста недалеко от здания бывшего министерства по делам женщин. Протестующие выступили с требованиями "работы, еды и свободы".

"Талибы открыли огонь по протестующим, чтобы остановить или пресечь протест", - рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что фото- и видеосъемка на акции запрещены.

Уточняется, что данных о пострадавших в результате произошедшего пока нет.

Ранее талибы запретили местным СМИ транслировать зарубежные сериалы, противоречащие нормам шариата, женщин без хиджаба, а также любые песни.

По словам местных представителей медиа, комиссия по культуре запретила показывать девушек в модной одежде даже в рекламе. Все женщины без исключения должны быть в хиджабах.

В мире,Талибан,РИА Новости,
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