Талибы открыли стрельбу на митинге женщин

В Афганистане представители запрещенной в РФ организации «Талибан» открыли стрельбу в воздух, чтобы разогнать митингующих. Протест проходит возле бывшего министерства по делам женщин в Кабуле, сообщает РИА Новости со ссылкой на одну из участниц.

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По словам активистки, во вторник, 28 декабря, женщины вышли на акцию протеста недалеко от здания бывшего министерства по делам женщин. Протестующие выступили с требованиями "работы, еды и свободы".

"Талибы открыли огонь по протестующим, чтобы остановить или пресечь протест", - рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что фото- и видеосъемка на акции запрещены.

Уточняется, что данных о пострадавших в результате произошедшего пока нет.

Ранее талибы запретили местным СМИ транслировать зарубежные сериалы, противоречащие нормам шариата, женщин без хиджаба, а также любые песни.