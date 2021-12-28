Талибы открыли стрельбу на митинге женщин

В Афганистане представители запрещенной в РФ организации «Талибан» открыли стрельбу в воздух, чтобы разогнать митингующих. Протест проходит возле бывшего министерства по делам женщин в Кабуле, сообщает РИА Новости со ссылкой на одну из участниц.
По словам активистки, во вторник, 28 декабря, женщины вышли на акцию протеста недалеко от здания бывшего министерства по делам женщин. Протестующие выступили с требованиями "работы, еды и свободы".
"Талибы открыли огонь по протестующим, чтобы остановить или пресечь протест", - рассказала собеседница агентства.
Она отметила, что фото- и видеосъемка на акции запрещены.
Уточняется, что данных о пострадавших в результате произошедшего пока нет.
Ранее талибы запретили местным СМИ транслировать зарубежные сериалы, противоречащие нормам шариата, женщин без хиджаба, а также любые песни.
По словам местных представителей медиа, комиссия по культуре запретила показывать девушек в модной одежде даже в рекламе. Все женщины без исключения должны быть в хиджабах.