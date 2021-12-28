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48 минут назад

Премьер-министр Эстонии: Когда посещаю Украину, говорю по-русски

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призналась, что использует русский язык во время поездок на Украину.

Премьер-министр Эстонии говорит по-русски на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Решусь ли я дать интервью на русском? Нет. По той простой причине, что, будучи адвокатом, я усвоила: если ты владеешь темой, но при этом не владеешь языком, и даешь консультацию или интервью на языке, на котором запинаешься, то складывается впечатление, что ты некомпетентна. Поэтому в Эстонии я не решаюсь говорить по-русски. Но когда я, скажем, посещаю Украину, то говорю по-русски», – приводит ее слова портал ERR.

Премьер Эстонии добавила, что у нее была «прекрасная учительница», ей очень нравились уроки русского языка.

Ранее Каллас заявила, что Запад не должен давать России право голоса по вопросу расширения НАТО.

В мире,Кая Каллас,НАТО,
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