Премьер-министр Эстонии говорит по-русски на Украине

«Решусь ли я дать интервью на русском? Нет. По той простой причине, что, будучи адвокатом, я усвоила: если ты владеешь темой, но при этом не владеешь языком, и даешь консультацию или интервью на языке, на котором запинаешься, то складывается впечатление, что ты некомпетентна. Поэтому в Эстонии я не решаюсь говорить по-русски. Но когда я, скажем, посещаю Украину, то говорю по-русски», – приводит ее слова портал ERR.