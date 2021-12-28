«Путин не виноват»: британцы заступились за Россию

Британский таблоид Daily Mail выпустил материал о «новых военных играх Путина» и заявил, что Москва «грозит Западу новым карибским кризисом». «ИноСМИ» собрали комментарии британских читателей к этой статье, по их мнению, в эскалации конфликта виновата не Россия, а США.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В ноябре США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. В России эти заявления называли ложными.

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Позже во время переговоров с главой США Джо Байденом президент РФ Владимир Путин рассказал, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на Восток.

Daily Mail обратила внимание на слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, что отношения России с США вполне могут дойти до ситуации, схожей с Карибским кризисом 1962 года. Он отмечал, что время договориться с НАТО о нерасширении на здравой основе еще есть.

«Путин не виноват. Если посмотрите на события вокруг той же Украины, это целиком и полностью вина идиотов из Вашингтона. Россия не хочет вторгаться на Украину, но США просто мечтают, чтобы Россия так и сделала», - написал в комментариях к статье BowDownAndKissDeRing.

«Точняк. Америка обожает войны, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем», - согласился Null.

Комментатор под ником No to free press отметил, что после распада СССР «Запад палец о палец не ударил, чтобы поприветствовать новую республику», а США «двигались на восток как ни в чем не бывало и продолжили холодную войну».

«Сегодняшней Россией управляют люди, которые боятся натиска западных сил на восток - и их вполне можно понять», - подчеркнул он.

«США лепят из России пугало, чтобы держать в страхе Европу. Между тем Путин пользуется в России большой поддержкой. Люди больше не ведутся на чепуху об американской исключительности», - написал Docall198.