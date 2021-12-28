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1 час назад

Глава МИД Украины считает, что "большой сделки" между Западом и Россией не будет

"Большей сделки" между странами Запад, в том числе США, и Россией не будет. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью "РБК-Украина", опубликованном во вторник.

Кулеба усомнился в реальности "большой сделки" между Западом и Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Большая сделка" - это благодатная тема для любого эксперта, потому что она сразу попадает в заголовки. В последний раз она была на слуху после избрания [президентом США Дональда] Трампа, и тогда закончилось все ничем. Точечные договоренности возможны, однако никаких "больших соглашений" с Россией быть не может", - сказал он.

"Этот пакет [соглашений] никогда не удастся сформировать, потому что он будет постоянно разрастаться и становиться все более сложным. "Большая сделка" между Западом и Россией - это ненаучная фантастика", - заявил глава МИД.

МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов НАТО. Они были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид 15 декабря. Глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала "Соловьев Live" сообщил, что основной раунд переговоров России и США по этим гарантиям состоится сразу после новогодних каникул.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев должен обязательно участвовать в переговорах США и РФ по безопасности, так как, по его словам, "евроатлантическая безопасность решается на Украине".

В мире,Карен Донфрид,Дмитрий Кулеба,Владимир Соловьев,Сергей Лавров,НАТО,МИД,РБК-Украина,
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