Канадский активист обратился к Путину

Общественный деятель Крис Эльстон из Канады через Twitter обратился к Владимиру Путину и поблагодарил его за то, что он отстаивает традиционные ценности. Он подчеркнул, что канадские СМИ отказываются освещать тему гендерной идеологии.

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Я благодарен Владимиру Путину, который во всеуслышание говорит о безумии гендерной идеологии. Я несколько раз выступал на российском телевидении, и хотя мне советуют не быть путинской марионеткой, но правда есть правда. Канадские медиа отказываются говорить об этой проблеме, - отметил активист.

Ранее на ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что новая этика, включающая понятия о гендерной нейтральности, неизбежно придёт в Россию подобно пандемии коронавируса. Он отметил, что бороться с этим «мракобесием» можно, поддерживая традиционные ценности. Глава государства добавил, что сам придерживается традиционного подхода и рассчитывает, что у российского общества есть внутренняя защита, основанная на традиционных конфессиях.