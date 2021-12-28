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1 час назад

Канадский активист поблагодарил Путина за защиту традиционных ценностей

Общественный деятель Крис Эльстон из Канады через Twitter обратился к Владимиру Путину и поблагодарил его за то, что он отстаивает традиционные ценности. Он подчеркнул, что канадские СМИ отказываются освещать тему гендерной идеологии.

Канадский активист обратился к Путину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Я благодарен Владимиру Путину, который во всеуслышание говорит о безумии гендерной идеологии. Я несколько раз выступал на российском телевидении, и хотя мне советуют не быть путинской марионеткой, но правда есть правда. Канадские медиа отказываются говорить об этой проблеме, - отметил активист.

Ранее на ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что новая этика, включающая понятия о гендерной нейтральности, неизбежно придёт в Россию подобно пандемии коронавируса. Он отметил, что бороться с этим «мракобесием» можно, поддерживая традиционные ценности. Глава государства добавил, что сам придерживается традиционного подхода и рассчитывает, что у российского общества есть внутренняя защита, основанная на традиционных конфессиях.

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Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала новость о том, что власти австралийского штата Новый Южный Уэльс предложили детям выбирать гендер с трёх лет и разрешить им самим определять комфортное местоимение для обращения к себе. По словам официального представителя МИД, людей принуждают к противоестественному выбору, цель которого - заставить человека изменить самого себя, отречься от идентичности и поработиться.

В мире,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД,
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