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33 минуты назад

Кулеба счел унижением для НАТО отказ от идеи расширения на Восток

Принятие российских требований по гарантиям безопасности, в особенности отказ от идеи расширения НАТО на восток, стало бы большим унижением не только для США, но и всего Североатлантического альянса. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба.

Кулеба счел унижением для НАТО отказ от идеи расширения на Восток
Фото: Ints Kalnins / ReutersInts Kalnins / Reuters

По его словам, представить себе ситуацию, при которой НАТО согласилось бы с требованиями Москвы невозможно. Дипломат заверил, что МИД России прекрасно осознает этот факт, а потому сознательно повышает ставки к предстоящим переговорам о безопасности.

«У дипломатии есть такой термин — madman strategy, стратегия безумца. То есть демонстрировать партнеру, что ты просто бешеный, готов на что угодно, непредсказуемый, и поэтому к тебе надо подходить с особой уступчивостью и нежностью», — сказал Кулеба.

Он также отказался считать Украину объектом переговоров между США и Россией, подчеркнув, что Киев и сам является независимым и активным участником международной политики, самостоятельно принимает решения по ключевым аспектам своей безопасности.

В мире,Дмитрий Кулеба,НАТО,МИД,РБК-Украина,
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