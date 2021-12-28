Кулеба счел унижением для НАТО отказ от идеи расширения на Восток

Принятие российских требований по гарантиям безопасности, в особенности отказ от идеи расширения НАТО на восток, стало бы большим унижением не только для США, но и всего Североатлантического альянса. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба.

Фото: Ints Kalnins / Reuters Ints Kalnins / Reuters

По его словам, представить себе ситуацию, при которой НАТО согласилось бы с требованиями Москвы невозможно. Дипломат заверил, что МИД России прекрасно осознает этот факт, а потому сознательно повышает ставки к предстоящим переговорам о безопасности.

«У дипломатии есть такой термин — madman strategy, стратегия безумца. То есть демонстрировать партнеру, что ты просто бешеный, готов на что угодно, непредсказуемый, и поэтому к тебе надо подходить с особой уступчивостью и нежностью», — сказал Кулеба.