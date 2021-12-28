В Швеции хулиганам запретят посещение библиотек и бассейнов

В Швеции приступили к разработке закона, запрещающего хулиганам посещать общественные места: магазины, библиотеки и бассейны.

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Как заявил глава МВД Швеции Морган Йоханссон, новый закон вступит в силу с 1 июля будущего года. "Для общественности очень важно, чтобы плохое поведение имело последствия", - завил министр.

В Швеции с 1 марта этого года уже действует похожий закон. Он, правда, распространяется только на магазины и дает право прокурорам по запросу администрации торговых площадок принимать решения о запрете доступа в них некоторых граждан. Это касается людей, которые совершали в магазинах кражи, вандализм и иные хулиганские действия. Запрет на доступ вводится сроком на один год и может быть продлен. В случае, если хулиган нарушит запрет, его накажут штрафом или тюремным заключением.

Сейчас власти Швеции хотят распространить данный закон на библиотеки и бассейны. Кстати, большинство работников общественных мест поддерживают принятие такого закона. Против него выступают в основном защитники прав человека, указывающие на то, что любой человек имеет право на информацию и поэтому закрывать доступ хулиганам в библиотеки нельзя.