Глава МИД Германии рассказала о позиции по «Северному потоку-2»

Газопровод «Северный поток-2» (СП-2) играет большую геостратегическую роль, он не может считаться частным коммерческим проектом. Об этом рассказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью агентству DPA.

Фото: Thomas Trutschel / globallookpress.com Thomas Trutschel / globallookpress.com

Министр обозначила свое несогласие с позицией нового канцлера Германии Олафа Шольца, который считает, что процесс сертификации «Северного потока-2» не должен иметь политический подтекст, а новый газопровод является совместным коммерческим проектом. «Последние несколько лет, даже учитывая различное восприятие [проекта] в Европе, ясно показали, какую геостратегическую роль играет "Северный поток-2"», — рассказала Бербок.

Глава МИД напомнила о взаимных договоренностя Берлина и Вашингтона по «Северному потоку-2», в котором стороны согласились ввести новый пакет экономических санкций в случае спекуляций России на рынке энергоресурсов. «Еще прежнее правительство ФРГ вместе с администрацией США дало ясно понять, что энергоресурсы нельзя использовать как оружие и что это имело бы значительные последствия. И это также имеет силу», — добавила Бербок.

Ранее в Германии приготовились к перебоям электричества при недостаточном объеме поставок газа из России из-за остановки сертификации газопровода «Северный поток-2». В противном случае Германия не сможет реализовать энергетический переход, который заключается в отказе от ядерной энергетики и прекращении производства электроэнергии на угле.