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1 час назад

Глава МИД Германии рассказала о позиции по «Северному потоку-2»

Газопровод «Северный поток-2» (СП-2) играет большую геостратегическую роль, он не может считаться частным коммерческим проектом. Об этом рассказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью агентству DPA.

Глава МИД Германии рассказала о позиции по «Северному потоку-2»
Фото: Thomas Trutschel / globallookpress.comThomas Trutschel / globallookpress.com

Министр обозначила свое несогласие с позицией нового канцлера Германии Олафа Шольца, который считает, что процесс сертификации «Северного потока-2» не должен иметь политический подтекст, а новый газопровод является совместным коммерческим проектом. «Последние несколько лет, даже учитывая различное восприятие [проекта] в Европе, ясно показали, какую геостратегическую роль играет "Северный поток-2"», — рассказала Бербок.

Глава МИД напомнила о взаимных договоренностя Берлина и Вашингтона по «Северному потоку-2», в котором стороны согласились ввести новый пакет экономических санкций в случае спекуляций России на рынке энергоресурсов. «Еще прежнее правительство ФРГ вместе с администрацией США дало ясно понять, что энергоресурсы нельзя использовать как оружие и что это имело бы значительные последствия. И это также имеет силу», — добавила Бербок.

Ранее в Германии приготовились к перебоям электричества при недостаточном объеме поставок газа из России из-за остановки сертификации газопровода «Северный поток-2». В противном случае Германия не сможет реализовать энергетический переход, который заключается в отказе от ядерной энергетики и прекращении производства электроэнергии на угле.

27 декабря президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 2022 год. Закон предусматривает средства на сдерживание России, но от новых санкций против газопровода «Северный поток-2» в документе отказались.

В мире,Анналена Бербок,Олаф Шольц,Джозеф Байден,Администрация США,МИД,ИА DPA,
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