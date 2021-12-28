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1 час назад

Умер актер "Кортика" Виталий Быков

Умер советский и белорусский актер Виталий Быков. Об этом сообщается на сайте Минского драматического театра имени Горького.

Умер актер "Кортика" Виталий Быков
Фото: кадр из фильма "Кортик”кадр из фильма "Кортик”

О причинах смерти ничего неизвестно. Быкову было 80 лет.

"Мы потеряли талантливого артиста. Его уход – тяжелая и невосполнимая утрата для всех нас. Театр и коллеги выражают свои искренние соболезнования друзьям и близким в связи с кончиной Виталия Михайловича", – говорится в сообщении.

Виталий Быков известен по ролям в фильмах "Кортик" (1973), "Бронзовая птица" (1974), "Знак беды" (1986), "В июне 41-го" (2008) и других.

В мире,Виталий Быков,
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