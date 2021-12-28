Кабмин Японии принял программу борьбы с одиночеством

Японский кабинет министров в понедельник, 27 декабря, принял программу развития системы поддержки одиноких японских подданных, смягчения проблем одиночества и создания круглосуточной системы консультаций по данному вопросу, сообщает телеканал NHK.

В качестве главной меры по борьбе с человеческим одиночеством предлагается создать различные общественные площадки, на которых люди, имеющие проблемы с межличностным взаимодействием, получат возможность в комфортных условиях постепенно втягиваться в общение, а также найти подходящую работу.

Кроме того, в Японии будет проведена общенациональная перепись, целью которой будет выявление точного числа одиноких японцев. Для этого в секретариате правительства был сформирован отдельный секретариат, а также выделено министерство по делам одиноких жителей — главой этого ведомства назначен Сэйко Нода, который также является главой министерства по проблемам низкой рождаемости.

Для Японии характерно особое социальное явление, которое называется «хикикомори» — так называют людей, ушедших в добровольную изоляцию по ряду причин. Такие люди отказываются от контактов со внешним миром, не выходят на улицу кроме случаев крайней необходимости и ограничивают свое общение в том числе с родственниками. В связи с пандемией коронавируса и последовавшими ограничениями, число хикикомори в Японии значительно увеличилось.

Вместе с тем, по данным японского кабмина, в стране резко выросло число самоубийств.

Ранее стало известно, что Япония планирует выделить до 100 тыс. йен на каждого ребенка до 18 лет.