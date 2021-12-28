Санду назвала опасность эскалации между Россией и Украиной

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что эскалация конфликта России и Украины обязательно затронет ее страну. Об этом сообщает IPN.md.
Санду подчеркнула, что Кишинев с беспокойством следит за действиями на российско-украинской границе. Она выразила надежду, что лидеры стран найдут решения для обеспечения мира на континенте.
«Эта проблема больше, чем Республика Молдова, и решить ее не в наших силах. Самые важные силы и институты вовлечены в поиск мирных решений», - так президент прокомментировала ситуацию.
По словам Санду, власти Молдавии наблюдают за ситуацией и пользуются имеющимися у них «механизмами для сбора информации».
«У нас есть некоторые протоколы, которые мы обновляем для каждой ситуации, но в случае военных действий это затронет нас и будет серьезной ситуацией для всех, кто находится в регионе», - заявила она.
Президент Молдавии отметила, что Кишинев рассчитывает на «дипломатические действия Запада и России».
В ноябре США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. В России эти заявления называли ложными.
В декабре секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности Роман Костенко заявил, что не ожидает эскалации на границе в ближайшее время: по его мнению, Россия хочет переговоров и «повышает ставки». Он заявил, что рядом с границей Россия сохраняет «стабильный» контингент и на Украине отмечают лишь «небольшие перемещения войск».