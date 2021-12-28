На Украине раскрыли страх Зеленского перед Кадыровым

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Ранее Кадыров допустил вхождение Украины в состав России в случае, если украинский лидер продолжит проводить враждебную политику в отношении РФ.

Гончаренко считает, что Зеленский запретил властям страны комментировать международную политическую ситуацию. При этом сам президент также воздерживается от ответов.

"Может это у Зеленского там по-прежнему еще есть тот страх, он же там когда-то еще и извинялся (перед Кадыровым. – Прим. ред.)", – сказал депутат.

В 2018 году Зеленский в интервью рассказывал о конфликте с Кадыровым, после которого ему пришлось извиняться. Это произошло после того, как в одном из юмористических шоу были показаны кадры с плачущим главой Чечни.