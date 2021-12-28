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1 час назад

AFP: США и РФ проведут переговоры 10 января

США и Россия проведут переговоры, на которых будет обсуждаться ситуация вокруг Украины, безопасность в Европе, а также контроль над вооружениями, сообщает news.ru со ссылкой на AFP.

Названа дата проведения переговоров России и США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам сотрудника в Администрации президента США, стороны проведут переговоры по контролю над вооружениями и Украине 10 января. Позже запланированы ещё две переговорные площадки. Так, 12 января планируется заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января — переговоры российских представителей и ОБСЕ.

Напомним, о намерении провести совещание Совета Россия — НАТО заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Как отметил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, главной темой встречи должны стать предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Официальный представитель Федерального департамента по иностранным делам Швейцарии Валентин Кливаз заявил, что Швейцария готова предоставить свои услуги для проведения в стране саммита Россия — НАТО.

По его словам, Швейцария может оказать помощь в организации встреч и конференций. Кливаз также отметил, что по причине конфиденциальности МИД не комментирует конкретные события или запросы от сторон.

В мире,Йенс Столтенберг,Александр Грушко,НАТО,МИД,ОБСЕ,France-Presse,
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