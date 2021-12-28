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48 минут назад

Санду назвала условие объединения Молдавии и Румынии

Объединение Молдавии и Румынии возможно, если большинство граждан Молдавии поддержит эту идею, заявила президент страны Майя Санду.

Молдавия задумалась о присоединении к Румынии
Фото: EPAEPA

Санду сказала, что «есть много людей, которые поддерживают эту идею, но есть и другая часть общества, которая напугана идеей объединения». По ее мнению, для воплощения в жизнь столь «большого проекта» требуется «поддержка подавляющего большинства в обществе», передает ТАСС со ссылкой на Pro TV.

«Посмотрим, как будут развиваться события», – сказала Санду, добавив, что власти Молдавии и Румынии реализуют политику по сближению двух стран в гуманитарной, энергетической и других сферах.

Социологические опросы свидетельствуют, что за объединение Молдавии и Румынии выступают 20–40% молдаван, многие из которых разочарованы молдавскими политическими элитами.

Санду объяснила отказ Молдавии от вступления в НАТО

Напомним, Санду также заявила, что Молдавия не планирует вступать в НАТО, нейтральный статус государства зафиксирован в конституции.

В мире,НАТО,ИТАР-ТАСС,
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