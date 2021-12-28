В Турции зафиксировали рекордный прирост случаев COVID-19

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил на своей странице в Twitter, что суточный прирост случаев COVID-19 в республике 27 декабря составил 26 099, что стало рекордным показателем с 24 ноября.

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По информации турецкого Минздрава, за последние сутки в республике было сделано 362 535 тестов, зафиксировано 26 099 новых случаев COVID-19, умерли 157 человек. Коджа предположил, что рост случаев коронавируса в Турции произошел из-за распространения нового штамма "омикрон".

"Омикрон распространяется быстрее других вариантов. Прогнозируется рост числа случаев в нашей стране", — пишет министр.

Ранее сообщалось, что в Италии зафиксировали максимальное число заболевших COVID-19 с начала пандемии. Число новых случаев составило 44 595. Отмечается, что в Италии действуют одни из самых строгих ограничений, касающиеся борьбы с распространением SARS-CoV-2.

Среди прочего, в стране действуют жесткие требования, которые направлены на вакцинацию всех жителей. До этого стало известно, что в Великобритании 21 декабря зарегистрировали 106 122 заболевших COVID-19. Предыдущий рекорд заболеваемости был зарегистрирован на прошлой неделе, 17 декабря — тогда COVID-19 заболели 93 045 человек. Великобритания стала одной из стран, где новый штамм коронавируса "омикрон" получил широкое распространение.