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44 минуты назад

Возлюбленная Саакашвили раскрыла его состояние

Депутат Верховной Рады Украины и девушка бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что политик находится в критическом состоянии в грузинской тюрьме. Об этом она рассказала во время прямого эфира на своей странице в Facebook.

Возлюбленная Саакашвили раскрыла его состояние
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«После двух дней, когда не пускали никого к Михаилу, сегодня руководство больницы разрешило украинскому консулу зайти к Михаилу Саакашвили, и мы получили информацию, в каком состоянии он сейчас находится . Состояние критическое», — сообщила Ясько.

По словам депутата, Саакашвили практически все время лежит, у него наблюдаются неврологические приступы, однако медицинской помощи он не получает.

«Сейчас его состояние очень слабое, и это не шутки» — подчеркнула она.

Ранее Ясько сообщала, что у экс-президента Грузии начались проблемы с памятью, а также развиваются заболевания, которые могут привести к наступлению инвалидности.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся в страну после восьми лет эмиграции для участия в протестах. Ранее он был заочно приговорен к шести годам тюрьмы по делам об убийстве банкира и избиении депутата. 20 ноября бывший президент прекратил голодовку, которую держал 50 дней. Это случилось после того, как его перевели из тюремной больницы в Тбилиси в военный госпиталь в Гори.

В мире,Выборы на Украине,Елизавета Ясько,Михаил Саакашвили,Верховная Рада,
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