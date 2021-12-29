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31 минуту назад

Украинский журналист назвал идиотским закон о запрете русского языка после штрафа клуба

Украинский журналист Артем Франков поделился мнением о штрафе КДК Украинской ассоциации футбола (УАФ) в адрес футбольного клуба "Верес" за интервью игрока на русском языке.

На Украине назвали «идиотским» закон о запрете русского языка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Этот идиотический, глупый, вредный и опасный для Украины закон. Он четко разделяет страну на две части. Закон не вызывает протестов, потому что русскоязычная часть населения выступила предателями по отношению к родному языку в силу конъюнктурной тяги. Тем более если язык не очень важен, какая разница. В быту же русский язык все равно остается. А при общении с органами власти пусть разговаривают на украинском. Таких случаев все равно очень мало", — приводит слова журналиста "СЭ".

Напомним, клуб "Верес" оштрафован из-за одного из послематчевых интервью после игры 17-го тура чемпионата Украины против "Динамо" (0:3). После этого в команде заявили о том, что его представители отныне будут давать интервью на украинском языке. Сотрудники и футболисты, которые не владеют украинским языком, смогут изучить национальный язык с помощью курсов, организованных клубом.

Ранее депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о том, что "Верес" был оштрафован за интервью футболиста не на государственном языке.

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