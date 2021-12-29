На Украине назвали «идиотским» закон о запрете русского языка

"Этот идиотический, глупый, вредный и опасный для Украины закон. Он четко разделяет страну на две части. Закон не вызывает протестов, потому что русскоязычная часть населения выступила предателями по отношению к родному языку в силу конъюнктурной тяги. Тем более если язык не очень важен, какая разница. В быту же русский язык все равно остается. А при общении с органами власти пусть разговаривают на украинском. Таких случаев все равно очень мало", — приводит слова журналиста "СЭ".