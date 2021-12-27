Санду объяснила отказ Молдавии от вступления в НАТО

Молдавия хочет вступить в Евросоюз и сохранить хорошие отношения с Россией. Об этом заявила президент страны Майя Санду, передает РИА «Новости».
По словам Санду, Молдавия может стать членом ЕС – это реальная перспектива, и многое будет зависеть от того, как в стране будут реализовываться реформы.
При этом президент отметила, что надеется на то, что другие страны будут уважать устремления Молдавии.
«Тот факт, что мы хотим развивать отношения с ЕС, не значит, что у нас не может быть конструктивного диалога с Россией, есть страны ЕС, у которых хорошие отношения с РФ», - заявила Санду в эфире телеканала Pro TV.
Президент исключила возможность вступления Молдавии в НАТО. Она напомнила, что в Конституции страны прописан ее нейтральный статус, и менять основной закон власти Молдавии не собираются.
«Никто не менял Конституцию, нет подобных инициатив, мы ни для кого не представляем никакой военной угрозы, хотим, чтобы ситуация развивалась мирно», - подчеркнула Майя Санду.