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20 минут назад

Санду объяснила отказ Молдавии от вступления в НАТО

Молдавия хочет вступить в Евросоюз и сохранить хорошие отношения с Россией. Об этом заявила президент страны Майя Санду, передает РИА «Новости».

Санду объяснила отказ Молдавии от вступления в НАТО
Фото: ReutersReuters

По словам Санду, Молдавия может стать членом ЕС – это реальная перспектива, и многое будет зависеть от того, как в стране будут реализовываться реформы.

При этом президент отметила, что надеется на то, что другие страны будут уважать устремления Молдавии.

«Тот факт, что мы хотим развивать отношения с ЕС, не значит, что у нас не может быть конструктивного диалога с Россией, есть страны ЕС, у которых хорошие отношения с РФ», - заявила Санду в эфире телеканала Pro TV.

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Президент исключила возможность вступления Молдавии в НАТО. Она напомнила, что в Конституции страны прописан ее нейтральный статус, и менять основной закон власти Молдавии не собираются.

«Никто не менял Конституцию, нет подобных инициатив, мы ни для кого не представляем никакой военной угрозы, хотим, чтобы ситуация развивалась мирно», - подчеркнула Майя Санду.

В мире,НАТО,ЕС,РИА Новости,
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