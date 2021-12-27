Порошенко сообщил, когда вернется на Украину

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что вернется на родину в первой половине января, пишет Пятый канал Украина.
«В первой половине января я точно, согласно своему графику, который не собираюсь согласовывать с Зеленским, вернусь на Украину. И дам ответы на все вопросы. И по поводу государственной измены, и по поводу финансирования терроризма», - сказал Порошенко.
Ранее сообщалось, что Порошенко на Украине подписали подозрение в госизмене из-за организации поставок угля из Донбасса в 2014-2015 годах.
Экс-президент Украины сбежал от следователей Государственного бюро расследований, когда они пытались вручить ему повестку о вызове. После этого Порошенко покинул Украину.
Как сообщили в пресс-службе возглавляемой Порошенко партии "Европейская солидарность", он отправился в заранее спланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу, пишет ТАСС.