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19 минут назад

Порошенко сообщил, когда вернется на Украину

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что вернется на родину в первой половине января, пишет Пятый канал Украина.

Порошенко сообщил, когда вернется на Украину
Фото: Пресс-служба президента УкраиныПресс-служба президента Украины

«В первой половине января я точно, согласно своему графику, который не собираюсь согласовывать с Зеленским, вернусь на Украину. И дам ответы на все вопросы. И по поводу государственной измены, и по поводу финансирования терроризма», - сказал Порошенко.

Ранее сообщалось, что Порошенко на Украине подписали подозрение в госизмене из-за организации поставок угля из Донбасса в 2014-2015 годах.

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Экс-президент Украины сбежал от следователей Государственного бюро расследований, когда они пытались вручить ему повестку о вызове. После этого Порошенко покинул Украину.

Как сообщили в пресс-службе возглавляемой Порошенко партии "Европейская солидарность", он отправился в заранее спланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу, пишет ТАСС.

В мире,Петр Порошенко,ИТАР-ТАСС,
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