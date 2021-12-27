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1 час назад

В мире сделали более 9 млрд прививок от коронавируса

Число сделанных в мире прививок от коронавируса превысило 9 млрд. Более половины из них (4,67 млрд) приходится на три страны - Китай (2,77 млрд), Индию (1,4 млрд) и США (0,5 млрд), свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных заявлений властей и статистики СМИ.

В мире сделали более 9 млрд прививок от коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На данный момент людям ввели 9,002 млрд доз вакцин от коронавируса. Определить, сколько человек на планете прошли полный курс вакцинации, пока не представляется возможным, так как многие страны сообщают только о количестве сертифицированных доз вакцин от ковида и сделанных прививок. При этом в ряде государств уже активно идет процесс ревакцинации граждан.

В мире,ИТАР-ТАСС,
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