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35 минут назад

Кличко поздравил киевлян с 2220 годом

Мэр Киева Виталий Кличко оговорился и поздравил киевлян с наступающим 2220 годом. Видеозапись конфуза киевского градоначальника опубликовал телеграм-канал «Страна.ua».

Кличко поздравил киевлян с 2220 годом
Фото: ReutersReuters

«Встречаем новый две тысячи двести двадцатый… Две тысячи двести двадцать второй год», - заявил Кличко в ходе выступления.

Политик неоднократно становился героем мемов из-за своих многочисленных оговорок, получивших в народе название «кличкизмы».

К примеру, в начале декабря Кличко оговорился и заявил, что дороги города будут посыпать снегом во время снегопада.

Кличко выдвинули на Нобелевскую премию за красноречие

В январе 2019 года в интернете появилось видео, на котором Виталий Кличко в ходе выступления на экономическом форуме в Давосе безуспешно пытается выговорить слово digitalization (диджитализация). Несмотря на подсказки аудитории, мэр Киева так и не справился с задачей, чем рассмешил присутствующих, включая сидящего рядом брата Владимира.

В мире,Виталий Кличко,
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