Кличко поздравил киевлян с 2220 годом

«Встречаем новый две тысячи двести двадцатый… Две тысячи двести двадцать второй год», - заявил Кличко в ходе выступления.

К примеру, в начале декабря Кличко оговорился и заявил, что дороги города будут посыпать снегом во время снегопада.

В январе 2019 года в интернете появилось видео, на котором Виталий Кличко в ходе выступления на экономическом форуме в Давосе безуспешно пытается выговорить слово digitalization (диджитализация). Несмотря на подсказки аудитории, мэр Киева так и не справился с задачей, чем рассмешил присутствующих, включая сидящего рядом брата Владимира.