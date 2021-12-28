В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 73.23EUR 82.94
Войти в почту
1 час назад

Украина сообщила о глобальной потере населения после распада СССР

Украинские СМИ выяснили, что с момента распада СССР «незалежная» лишилась пятой части своего населения. Уточняется, что страну покинули свыше 10 миллионов человек.

Украина сообщила о глобальной потере населения после распада СССР
Фото: ReutersReuters

Как сообщает «Страна.ua» со ссылкой на данные Всемирного банка и украинской госслужбы статистики, если во времена СССР на Украине было 52 млн жителей, то теперь 41,6 млн.

Отмечается, что лидерами своеобразного антирейтинга по оттоку населения стали Латвия (уехали 28,3% граждан), Литва (24,5%) и Грузия (23,2%). А вот прирост жителей зафиксирован в Таджикистане (стало больше на 76,6%), Узбекистане (63,4%) и Туркменистане (59,2%).

Кстати, в России число жителей после распада СССР сократилось на 2,9%.

Ранее "СП" писала о том, что секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко признал, что Россия не намерена вторгаться на Украину.

В мире,Верховная Рада,Всемирный Банк,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители