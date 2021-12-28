Украина сообщила о глобальной потере населения после распада СССР

Украинские СМИ выяснили, что с момента распада СССР «незалежная» лишилась пятой части своего населения. Уточняется, что страну покинули свыше 10 миллионов человек.

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Как сообщает «Страна.ua» со ссылкой на данные Всемирного банка и украинской госслужбы статистики, если во времена СССР на Украине было 52 млн жителей, то теперь 41,6 млн.

Отмечается, что лидерами своеобразного антирейтинга по оттоку населения стали Латвия (уехали 28,3% граждан), Литва (24,5%) и Грузия (23,2%). А вот прирост жителей зафиксирован в Таджикистане (стало больше на 76,6%), Узбекистане (63,4%) и Туркменистане (59,2%).

Кстати, в России число жителей после распада СССР сократилось на 2,9%.