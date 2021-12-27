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1 час назад

Британцы призвали «отдать» Украину Путину в обмен на газ

Читатели Daily Mail отреагировали на обещание президента России Владимира Путина принять «военно-технические меры», если Запад продолжит агрессию на Украину. Некоторые осудили слова главы РФ, другие же забеспокоились об усугублении энергетического кризиса и выступили в защиту Кремля. Перевод материала и комментариев читателей приводит «ИноСМИ».

Британцы призвали «отдать» Украину Путину в обмен на газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Старик Пут с каждым днем впадает во все большее отчаяние. Думаю, его дни сочтены», — написал пользователь с ником scansman.

Читатель brett.sinclair уверен, что Путин является «единственным человеком в мире, настаивающем на драке». При этом, по мнению Randolph EatonHowe, уверенная в себе Россия проиграет, поэтому «НАТО пора начать с ней войну».

«Мы должны помнить, что НАТО на протяжении десятилетий является крупнейшей машиной агрессии, сующей свой нос в дела других стран. Она в пух и прах разбомбит любого, кто осмелится ответить, и конечно, русские встревожены», — в свою очередь высказался Marjorie Longbottom.

«Отдайте Путину Украину, и он даст нам газ», — предложил Gawjus.

Также британцы нашли, что предложить и России. В частности, «оставить Украину в покое и переключить внимание на Китай, чтобы избавить Великобританию от их ужасного режима».

А Cooler_now и вовсе призвал обе стороны конфликта «сделать шаг назад».

«Мне кажется, обе стороны становятся в позы, ведь нельзя играть в игры, когда случайно может разгореться конфликт. Достаточно одного случайного запуска тактической ракеты в ядерном оснащении, и начнется эскалация с невообразимыми последствиями», — подчеркнул Cooler_now.

В мире,Владимир Путин,НАТО,InoSMI.Ru,Daily Mail,
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