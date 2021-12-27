На Украине начали готовить партизан на случай "вторжения" России

На Украине готовят гражданских оказывать сопротивление «российским захватчикам», пишет The New York Times. Перевод статьи публикует «ИноСМИ».

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О желании учиться военному делу в рамках программ подготовки, разработанных правительством вместе с частными военными компаниями, заявили несколько тысяч человек.

В прошлом году украинская армия начала проводить по выходным дням военную подготовку для гражданских добровольцев. Обучением добровольцев также занимаются частные компании, например, «Украинский легион». В декабре этого года компания провела подготовку под Киевом, в рамках которой добровольцы бегали по лесу с деревянными ружьями, а женщины – с санитарными чемоданчиками.

Программы подготовки гражданского сопротивления являются частью плана стратегической обороны Украины, который должен быть реализован в случае российского вторжения.

Предполагается, что обученные партизаны продолжат борьбу в случае разгрома украинской армии.

Отмечается, что Украина «извлекла уроки из американских войн в Ираке и Афганистане, в ходе которых партизаны оказывали упорное сопротивление превосходящим силам американского противника, обладающего огромной огневой мощью».