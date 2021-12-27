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31 минуту назад

На Украине начали готовить партизан на случай "вторжения" России

На Украине готовят гражданских оказывать сопротивление «российским захватчикам», пишет The New York Times. Перевод статьи публикует «ИноСМИ».

На Украине начали готовить партизан на случай "вторжения" России
Фото: ReutersReuters

О желании учиться военному делу в рамках программ подготовки, разработанных правительством вместе с частными военными компаниями, заявили несколько тысяч человек.

В прошлом году украинская армия начала проводить по выходным дням военную подготовку для гражданских добровольцев. Обучением добровольцев также занимаются частные компании, например, «Украинский легион». В декабре этого года компания провела подготовку под Киевом, в рамках которой добровольцы бегали по лесу с деревянными ружьями, а женщины – с санитарными чемоданчиками.

Программы подготовки гражданского сопротивления являются частью плана стратегической обороны Украины, который должен быть реализован в случае российского вторжения.

Предполагается, что обученные партизаны продолжат борьбу в случае разгрома украинской армии.

Отмечается, что Украина «извлекла уроки из американских войн в Ираке и Афганистане, в ходе которых партизаны оказывали упорное сопротивление превосходящим силам американского противника, обладающего огромной огневой мощью».

Практика подготовки гражданского сопротивления на протяжении десятилетий активно применяется в Швейцарии и скандинавских странах, а сейчас ее переняли в странах Восточной Европы. Например, эстонская организация «Лига обороны» почти каждые выходные проводит в лесах учения для добровольцев. Их учат даже изготавливать самодельные взрывные устройства, которые широко использовались партизанами против американских военных в Ираке и Афганистане.

В мире,InoSMI.Ru,New York Times,
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