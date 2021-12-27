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31 минуту назад

Иран закрылся от иностранных туристов из-за "омикрона"

Власти Ирана в связи с ростом числа заболевших снова закрыли границы для иностранцев — пока на 15 дней, передает «Пятый канал».

Иран закрылся от иностранных туристов из-за "омикрона"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стихийное бедствие сейчас переживает и Франция — в хаос страну погрузил новый штамм коронавируса «Омикрон». Там поставлен антирекорд за все время пандемии — больше 100 тысяч заболевших в сутки. Больницы забиты до отказа, в некоторых городах нет мест даже в отделениях интенсивной терапии. Но при этом по стране не стихают протесты антиваксеров.

Такая же картина — в Германии и Испании. Люди требуют отмены ковидных ограничений. Пункты вакцинации сейчас — едва ли не единственные учреждения, открытые круглые сутки, но большого наплыва там нет. В Англии, чтобы люди все-таки сделали прививку, даже вспомнили прошлое и отправили на улицы глашатаев.

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