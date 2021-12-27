В Раде перестали ждать вторжения России на Украину

Секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности Роман Костенко заявил, что не ожидает эскалации на границе в ближайшее время: по его мнению, Россия хочет переговоров и «повышает ставки». Об этом сообщает «Власть сегодня».
В ноябре США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе.
По словам Костенко, в последнее время необычной активности на границе не было и существенного наращивания российских сил не произошло.
«Сейчас Россия то подгоняет людей, то отводит. Поэтому я считаю, что сейчас вторжения можно не ждать: обострение может быть, и в современных условиях наращивание войск может происходить очень быстро», - заявил он.
Депутат заявил, что рядом с границей Россия сохраняет «стабильный» контингент. На Украине отмечают «небольшие перемещения войск».
«Но это сейчас не угрожает нашей армии, стране каким-то вторжением. <…> Россия делала вид, что она наращивает войска, и мы видим, что они все-таки хотят провести переговоры и повысить ставки», - заключил он.