В Раде перестали ждать вторжения России на Украину

Секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности Роман Костенко заявил, что не ожидает эскалации на границе в ближайшее время: по его мнению, Россия хочет переговоров и «повышает ставки». Об этом сообщает «Власть сегодня».

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В ноябре США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе.

По словам Костенко, в последнее время необычной активности на границе не было и существенного наращивания российских сил не произошло.

«Сейчас Россия то подгоняет людей, то отводит. Поэтому я считаю, что сейчас вторжения можно не ждать: обострение может быть, и в современных условиях наращивание войск может происходить очень быстро», - заявил он.

Депутат заявил, что рядом с границей Россия сохраняет «стабильный» контингент. На Украине отмечают «небольшие перемещения войск».