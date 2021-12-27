Украинцы разнесли секонд-хенд

Толпа покупателей ворвалась в магазин подержанных вещей во время его открытия в городе Ровно. Видеозапись открытия секонд-хенда опубликовал Telegram-канал «Бушующий мир».

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На кадрах, которые опубликовал канал, видно, как мужчины и женщины, отталкивая друг друга, вбегают в новый магазин. Затем они бросаются к полкам и вешалкам с одеждой, стараясь взять как можно больше дешевых вещей.

«Очевидец заснял обезумевших горожан, пытающихся первыми урвать самые лакомые кусочки модных шмоток», - подчеркивается в сообщении.

При этом в толпе, которая штурмом взяла секонд-хенд в Ровно, были как молодые люди, так и женщины в возрасте.