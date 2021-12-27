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1 час назад

OCCRP присвоил Лукашенко звание "коррупционер года"

Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) присвоил звание «Коррупционер года — 2021» президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Об этом сообщается на сайте Центра.

OCCRP присвоил Лукашенко звание "коррупционер года"
Фото: Shamil Zhumatov/ReutersShamil Zhumatov/Reuters

«В плане коррупции это был выдающийся год, но Лукашенко всех превзошел», — приводятся в сообщении слова координатора жюри, сооснователя OCCRP Дрю Салливана.

Отмечается, что Лукашенко был выбран из 1166 претендентов единогласным решением жюри, в состав которого входят шесть журналистов и экспертов в области противодействия коррупции.

Член жюри Луиза Шелли из Университета Джорджа Мейсона отметила, что Лукашенко «использовал преступные и коррумпированные сети белорусского правительства, чтобы спровоцировать массовую миграцию, которая вызвала отчаяние, насилие и бесконечную жестокость».

Ранее OCCRP опубликовал расследование Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) «Досье Пандоры» о предположительной причастности некоторых мировых лидеров к офшорным схемам.

В числе прочих в документах упоминается президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, который, по данным расследования, приобрел с использованием офшорных компаний замок за $22 млн, расположенный на юге Франции.

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