Обнародован проект изменений в Конституцию Белоруссии

Обнародован проект изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии для всенародного обсуждения. Документ появился на сайте госагентства БЕЛТА.
Отмечается, что дата референдума будет объявлена сразу после обсуждения. Национальный центр правовой информации проводит координацию работ по сбору и обобщению откликов граждан по проекту изменений и дополнений Конституции.
Проект новой Конституции, в частности, исключает военную агрессию со своей стороны против других государства. Кроме того, предлагается запретить финансирование выборов иностранными гражданами и организациями.
В документе также говорится, что президентом Белоруссии может быть избран гражданин, проживающий в республике не менее 20 лет непосредственно перед выборами, а также не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства, либо вида на жительство или иного документа иностранного государства, дающего право на льготы и другие преимущества.
Кроме того, одно и то же лицо не может быть президентом больше двух сроков подряд. Президент обладает неприкосновенностью, его честь и достоинство охраняются законом.