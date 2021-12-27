Обнародован проект изменений в Конституцию Белоруссии

Обнародован проект изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии для всенародного обсуждения. Документ появился на сайте госагентства БЕЛТА.

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Отмечается, что дата референдума будет объявлена сразу после обсуждения. Национальный центр правовой информации проводит координацию работ по сбору и обобщению откликов граждан по проекту изменений и дополнений Конституции.

Проект новой Конституции, в частности, исключает военную агрессию со своей стороны против других государства. Кроме того, предлагается запретить финансирование выборов иностранными гражданами и организациями.

В документе также говорится, что президентом Белоруссии может быть избран гражданин, проживающий в республике не менее 20 лет непосредственно перед выборами, а также не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства, либо вида на жительство или иного документа иностранного государства, дающего право на льготы и другие преимущества.