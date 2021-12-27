Порошенко обвинил «Нафтогаз» в краже денег на топливо

По словам бывшего президента Украины Петра Порошенко, компания «Нафтогаз» могла закупить газ в десять раз дешевле, чем сейчас, но не сделала этого. Об этом пишет «Пятый канал».
Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что крупнейшие месторождения природного газа на Украине сильно истощены, в некоторых случаях запасы в них исчерпаны до 80%. По его словам, из-за нехватки собственной добычи Украина вынуждена закупать газ по любым ценам.
Порошенко отметил, что Украина еще никогда не входила в зиму с такими запасами газа и угля.
«В начале этой зимы у НАК "Нафтогаз" было более 2 млрд долларов, которые были предусмотрены не на кражу, не на коррупционные сделки "большого воровства", не на коррупцию при закупках медицинского оборудования. На них надо было купить газ. Он стоил в десять раз дешевле, чем сегодня», - заметил бывший президент страны.
Ранее Петра Порошенко на Украине заподозрили в госизмене по делу о поставках угля из Донбасса в 2014-2015 годах. Служба безопасности Украины считает, что Порошенко использовал свои полномочия, чтобы расторгнуть контракты на поставку угля с Южно-Африканской республикой, а затем «по требованию представителей РФ» подписал контракты о поставках с неподконтрольных Киеву территорий. 17 декабря бывший глава государства покинул страну.