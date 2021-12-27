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49 минут назад

Порошенко обвинил «Нафтогаз» в краже денег на топливо

По словам бывшего президента Украины Петра Порошенко, компания «Нафтогаз» могла закупить газ в десять раз дешевле, чем сейчас, но не сделала этого. Об этом пишет «Пятый канал».

Порошенко обвинил «Нафтогаз» в краже денег на топливо
Фото: ТАССТАСС

Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что крупнейшие месторождения природного газа на Украине сильно истощены, в некоторых случаях запасы в них исчерпаны до 80%. По его словам, из-за нехватки собственной добычи Украина вынуждена закупать газ по любым ценам.

Порошенко отметил, что Украина еще никогда не входила в зиму с такими запасами газа и угля.

«В начале этой зимы у НАК "Нафтогаз" было более 2 млрд долларов, которые были предусмотрены не на кражу, не на коррупционные сделки "большого воровства", не на коррупцию при закупках медицинского оборудования. На них надо было купить газ. Он стоил в десять раз дешевле, чем сегодня», - заметил бывший президент страны.

Ранее Петра Порошенко на Украине заподозрили в госизмене по делу о поставках угля из Донбасса в 2014-2015 годах. Служба безопасности Украины считает, что Порошенко использовал свои полномочия, чтобы расторгнуть контракты на поставку угля с Южно-Африканской республикой, а затем «по требованию представителей РФ» подписал контракты о поставках с неподконтрольных Киеву территорий. 17 декабря бывший глава государства покинул страну.

В мире,Юрий Витренко,Петр Порошенко,Нафтогаз,СБУ,
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