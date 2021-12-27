Порошенко обвинил «Нафтогаз» в краже денег на топливо

«В начале этой зимы у НАК "Нафтогаз" было более 2 млрд долларов, которые были предусмотрены не на кражу, не на коррупционные сделки "большого воровства", не на коррупцию при закупках медицинского оборудования. На них надо было купить газ. Он стоил в десять раз дешевле, чем сегодня», - заметил бывший президент страны.