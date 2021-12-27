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1 час назад

Помощница замминистра Украины опозорилась из-за наряда

Помощница заместителя министра образования Игоря Гарбарука Кристина Тишкун приехала на деловую встречу с мэром Львова в платье с глубоким вырезом, вызвав резкое осуждение украинцев. Об этом пишет издание «Украина.ру».

Помощница замминистра Украины опозорилась из-за наряда
Фото: InstagramInstagram

Для официального мероприятия девушка выбрала платье с ассиметричным вырезом, открывающим большую часть груди и плечо. Свой образ она дополнила крупным крестом, резко выделявшимся на темной ткани наряда.

Фотографии с деловой встречи 27-летняя Тишкун опубликовала в своем Instagram и получила множество гневных отзывов.

«Вы или крестик снимите, или трусы наденьте», «Эскортница?», «Проститутку на Рождество заказали, она потом с ним в баню?», «Позор», - написали пользователи соцсети.

После чего помощница заместителя министра образования Игоря Гарбарука ограничила доступ к своему аккаунту. А ее руководитель прокомментировал скандал цитатой из стихотворения Редьярда Киплинга «Если».

Ранее бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко устроил скандал в прямом эфире парламентского телеканала «Рада». Парламентарий пришел в студию во время разговора ведущих с председателем комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым. Отказавшись присоединиться к эфиру, он резко раскритиковал финансирование канала, пообещал «это так не оставить» и ушел из кадра.

В мире,Петр Порошенко,Верховная Рада,
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