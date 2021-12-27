Помощница замминистра Украины опозорилась из-за наряда

Помощница заместителя министра образования Игоря Гарбарука Кристина Тишкун приехала на деловую встречу с мэром Львова в платье с глубоким вырезом, вызвав резкое осуждение украинцев. Об этом пишет издание «Украина.ру».

Фото: Instagram Instagram

Для официального мероприятия девушка выбрала платье с ассиметричным вырезом, открывающим большую часть груди и плечо. Свой образ она дополнила крупным крестом, резко выделявшимся на темной ткани наряда.

Фотографии с деловой встречи 27-летняя Тишкун опубликовала в своем Instagram и получила множество гневных отзывов.

«Вы или крестик снимите, или трусы наденьте», «Эскортница?», «Проститутку на Рождество заказали, она потом с ним в баню?», «Позор», - написали пользователи соцсети.

После чего помощница заместителя министра образования Игоря Гарбарука ограничила доступ к своему аккаунту. А ее руководитель прокомментировал скандал цитатой из стихотворения Редьярда Киплинга «Если».