Птичий грипп убил более 2000 журавлей в Израиле

Вспышка птичьего гриппа (H5N1) убила более двух тысяч журавлей в Израиле. Об этом сообщает агентство AFP.

Помимо двух тысяч уже мертвых птиц, предполагается, что не менее десяти тысяч заражены, заявил Охад Хацоф, специалист Управления природы и парков Израиля.

Несмотря на то, что вирус поражает страну ежегодно, нынешняя вспышка гораздо сильнее, чем в прошлые годы. Специалисты характеризуют количество погибших сейчас журавлей как «исключительное».

Каждый год начиная с октября в Израиль прилетает около 100 тысяч диких журавлей. Это – одна из их остановок на пути миграции в Африку, в основном, они прибывают в долину Хула. В данный момент там еще остается около 40 тысяч птиц.

Кроме того, по сообщению министерства сельского хозяйства Израиля, птичий грипп был обнаружен в некоторых популяциях кур на севере Израиля. Министерство приостановило продажу яиц с пострадавших хозяйств.

Ранее на юге Китая зарегистрировали новый случай инфицирования человека высокопатогенной разновидностью птичьего гриппа H5