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1 час назад

Польский политолог нашёл способ «напугать» Путина

Аналитик Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель заявил, что знает способ «напугать» президента России Владимира Путина и удержать РФ от «полномасштабного вторжения» на Украину. По его мнению, российского лидера «не отпугивает сопротивление Украины и её нежелание подчиниться», а вот военный ответ Евросоюза его испугает, сообщает издание Do Rzeczy.

В Польше нашли способ «напугать» Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Польский политолог уверен, что «нападение» на Украину будет только в том случае, когда в Москве убедятся в слабости стран Запада и нежелании их лидеров вступать в конфликт с Россией.

В Евросоюзе настолько велик страх перед эскалацией, что сам становится приглашением к эскалации, — заявил Грессель.

В последние недели СМИ на Западе регулярно сообщают о подготовке российского вторжения на Украину. Причиной стали публикации данных разведки, что близ границы с Украиной якобы скопилось до 100 тысяч российских военных. Это дало основание сделать вывод о готовящемся «стремительном и массированном вторжении» российских войск в страну.

В США назвали недопустимую ошибку в отношении России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала первой. Он высказался и по поводу сообщений о том, что Россия собирается напасть на Украину, назвав подобные материалы пустым и безосновательным нагнетанием напряжённости.

В мире,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Европейский совет,ЕС,
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