Тимошенко раскрыла газовый обман на Украине

С 2014 года Украина экспортирует газ не из Европы, а из России, обманывая тем самым своих граждан. Об этом в понедельник, 2 декабря, заявила лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

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По ее словам, киевские власти для имитации поставок топлива из Европы построили специальную трубопроводную перемычку, через которую газ ходил по кругу, а затем его регистрировали на таможне.

— Они (киевские власти прим. ВМ) сделали в Европе посредника, который выкачивал достаточно большой объем денег, а по сути откатов с поставок российского газа от 70 до 100 долларов за каждые 1000 кубометров газа, — уточнила Тимошенко.

Она также призвала привлечь ответственных за подобный обман лиц к уголовной ответственности. Этот обман, утверждает политик, длится с 2014 года.

— Как можно так жестоко и цинично обманывать страну?, — передает ее слова телеканал «Наш».

До этого глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Киев пока не может обеспечить Украину газом из других источников, кроме России. По его словам, в настоящее время суда со сжиженным природным газом не имеют возможности физически заходить на территорию Украины. Аналогичная ситуация наблюдается и с поставками газа через трубы из терминала в Польше.