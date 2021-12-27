Пока вы спали: «красные линии» на Курилах и «месть» России

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте,Одноклассники.
Москва выразила обеспокоенность по поводу масштабных японо-американских учений Resolute Dragon на Хоккайдо. Также представителю посольства Японии был заявлен протест в связи с проходящей в Токио выставкой, посвященной Южным Курилам, пишет «Коммерсант».
В свою очередь японский дипломатический источник пояснил, что «подобные протесты и заявления категорически неприемлемы», так как Япония считает выставку просветительским мероприятием, а учения периодически «проводятся для повышения тактической подготовленности сил самообороны».
По мнению республиканца Ньюта Гингрича, единственным реальным кандидатом от демократов на выборах 2024 года может стать Хиллари Клинтон, которая «жаждет» реванша и мести России, сообщает «Взгляд».
По данным издания, приход Клинтон к власти в США может стать серьезным вызовом для России, так как политик уверена, что «хакеры из ГРУ» взломали ее почту, дискредитировали и в конечном счете лишили победы на выборах.
На фоне роста заболеваемости правительство Белоруссии фактически отменило антикоронавирусные ограничения. Согласно новому постановлению, на самоизоляции должны находиться только заболевшие COVID-19, а гражданам, которые приехали в Белоруссию из-за рубежа, больше нет необходимости соблюдать карантин. Об этом пишет «Независимая газета».
Эксперты назвали причиной отмены противоэпидемических мероприятий в Белоруссии экономические соображения. В частности, по их мнению, это сделано, чтобы не оплачивать больничные листы контактам первого и второго уровней, а также продиктовано желанием привлечь в страну туристов на новогодние праздники.
Согласно приказу Минобороны Украины, женщины в возрасте от 18 до 60 лет должны наряду с мужчинами встать на учет в военкоматах до конца 2022 года, иначе им грозит штраф. При этом послаблений для беременных и женщин с детьми пока не предусмотрено, пишет «Взгляд».
Главком ВСУ Валерий Залужный объяснил, что встать на учет необходимо, чтобы вооруженные силы «знали, какие специалисты есть в стране и могут в крайнем случае присоединиться к обороне государства». При этом политологи отмечают, что эта инициатива властей уже вызвала массовое недовольство и может серьезно сказаться на рейтинге президента Украины Владимира Зеленского.
По итогам ноября инфляция в России достигла 8,4%, поставив новый пятилетний рекорд. Эксперты ожидают, что в следующем году подорожают лекарства, продукты питания, мебель, предметы деревообработки, бензин, автомобили и техника, а также могут вырасти цены на газ и электроэнергию, пишут «Известия».
При этом экономисты считают, что пик инфляции был пройден в ноябре 2021 года и в дальнейшем она будет постепенно сокращаться.