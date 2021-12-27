Пока вы спали: «красные линии» на Курилах и «месть» России

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Россия предупредила Японию о «красных линиях»

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Москва выразила обеспокоенность по поводу масштабных японо-американских учений Resolute Dragon на Хоккайдо. Также представителю посольства Японии был заявлен протест в связи с проходящей в Токио выставкой, посвященной Южным Курилам, пишет «Коммерсант».

В свою очередь японский дипломатический источник пояснил, что «подобные протесты и заявления категорически неприемлемы», так как Япония считает выставку просветительским мероприятием, а учения периодически «проводятся для повышения тактической подготовленности сил самообороны».

Клинтон рвется отомстить России

По мнению республиканца Ньюта Гингрича, единственным реальным кандидатом от демократов на выборах 2024 года может стать Хиллари Клинтон, которая «жаждет» реванша и мести России, сообщает «Взгляд».

По данным издания, приход Клинтон к власти в США может стать серьезным вызовом для России, так как политик уверена, что «хакеры из ГРУ» взломали ее почту, дискредитировали и в конечном счете лишили победы на выборах.

Белоруссия отменила антиковидные ограничения

На фоне роста заболеваемости правительство Белоруссии фактически отменило антикоронавирусные ограничения. Согласно новому постановлению, на самоизоляции должны находиться только заболевшие COVID-19, а гражданам, которые приехали в Белоруссию из-за рубежа, больше нет необходимости соблюдать карантин. Об этом пишет «Независимая газета».

Эксперты назвали причиной отмены противоэпидемических мероприятий в Белоруссии экономические соображения. В частности, по их мнению, это сделано, чтобы не оплачивать больничные листы контактам первого и второго уровней, а также продиктовано желанием привлечь в страну туристов на новогодние праздники.

Украинок заставили идти в военкоматы

Согласно приказу Минобороны Украины, женщины в возрасте от 18 до 60 лет должны наряду с мужчинами встать на учет в военкоматах до конца 2022 года, иначе им грозит штраф. При этом послаблений для беременных и женщин с детьми пока не предусмотрено, пишет «Взгляд».

Главком ВСУ Валерий Залужный объяснил, что встать на учет необходимо, чтобы вооруженные силы «знали, какие специалисты есть в стране и могут в крайнем случае присоединиться к обороне государства». При этом политологи отмечают, что эта инициатива властей уже вызвала массовое недовольство и может серьезно сказаться на рейтинге президента Украины Владимира Зеленского.

Эксперты оценили рост цен в 2022 году

По итогам ноября инфляция в России достигла 8,4%, поставив новый пятилетний рекорд. Эксперты ожидают, что в следующем году подорожают лекарства, продукты питания, мебель, предметы деревообработки, бензин, автомобили и техника, а также могут вырасти цены на газ и электроэнергию, пишут «Известия».