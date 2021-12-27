Порошенко заявил о десятикратной переплате за газ Украиной

"В начале этой зимы у НАК "Нафтогаз" было более $2 млрд, которые были предусмотрены не на кражу, не на коррупционные сделки "большого воровства", не на коррупцию при закупках медицинского оборудования. На них надо было купить газ. Он стоил в десять раз дешевле, чем сегодняшняя цена", - сказал экс-президент. Он подчеркнул, что Украина до этого еще никогда не входила в отопительный сезон с такими низкими запасами газа и угля.