Противники ковидных ограничений в Баварии подрались с полицией

В немецком Швайнфурте прошла акция против ограничений в связи с пандемией, которая переросла в столкновения с полицией.

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Акция против ограничений в связи с пандемией коронавируса переросла в столкновения демонстрантов с правоохранителями в Швайнфурте (земля Бавария), передает Deutsche Welle.

Как сообщила полиция Нижней Франконии, в минувшее воскресенье в официально не заявленной демонстрации приняли участие несколько сотен человек, в том числе представители движения Querdenker («нестандартно мыслящие»). Querdenker объединяет тех, кто выступает против антикоронавирусных ограничений, и противники вакцинации.

Несколько человек попытались прорвать ограждения с применением насилия. «Наши сотрудники были вынуждены применить дубинки и перцовый спрей против агрессивных участников», – написала полиция Нижней Франконии в Twitter, добавив, что призывает митингующих мирно пользоваться правом на собрания и соблюдать правила.

По данным правоохранителей, восемь полицейских получили травмы от ударов кулаками и ногами. Кроме того, как указали в полиции, четырехлетний ребенок попал в облако перцового газа при применении его против участников беспорядков. Спасатели оказали ребенку помощь. На его мать, которая, пот данным полиции, является сторонницей движения Querdenker, составлен иск.

Восемь участников демонстрации были задержаны. Им предъявлены обвинения в сопротивлении сотрудникам полиции, попытке освобождения задержанных, нападении на блюстителей порядка и нанесении им побоев. Четверо предстанут перед судом 27 декабря в рамках ускоренного производства. Ожидается, что приговоры будут вынесены в тот же

Между тем уровень заражаемости коронавирусом в ФРГ продолжает оставаться высоким. Семидневный коэффициент заражаемости за минувшие сутки поднялся с 220,7 до 222,7 случая на 100 тыс. населения, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). Неделю тому назад этот показатель составлял в Германии 315,4 .