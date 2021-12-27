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1 час назад

Сбежавший в Белоруссию польский солдат признался в убийстве десятков мигрантов

Польский солдат Эмиль Чечко, сбежавший в Белоруссию в середине декабря, признался в убийстве десятков мигрантов с Ближнего Востока, пытавшихся пересечь границу между двумя странами. Фрагмент интервью Чечко опубликован в Telegram-канале RT на русском.

Польский дезертир признался в убийстве десятков мигрантов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Мне сложно сказать, но наверняка это можно считать десятками», — ответил Чечко на вопрос, сколько человек он убил.

По его словам, польские пограничники «под страхом смерти» заставляли военных стрелять в мигрантов, потому что «не хотели возиться» с беженцами. «Пограничники сказали, что убьют нас, если мы не будем делать то, что они нам велят», — утверждает Чечко.

Мигрантов расстреливали целыми группами, это напоминало сцены из фильмов про Вторую мировую войну, рассказал военнослужащий. «Как в кино показывают, как немцы расстреливают людей, — вот так это более-менее выглядело», — пояснил Чечко.

Ранее он рассказывал, что польские силовики расстреливали не только мигрантов, но и волонтеров, пытавшихся помочь беженцам.

Замглавы МВД Польши Мачей Вонсик заявил, что рассказы Чечко неправдоподобны. Он подчеркнул, что ни одна гуманитарная организация не заявляла о пропаже своих сотрудников. Он назвал сбежавшего солдата несчастным человеком.

В мире,Эмиль Чечко,МВД,
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