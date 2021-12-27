Сердючка могла помешать Зеленскому стать президентом

Журналистка Алеся Бацман заявила что артист Алексей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, мог помешать президенту Украины Владимиру Зеленскому стать главой страны. Об этом она заявила в эфире телеканала « Украина 24 », отметив, что артист мог бы составить достойную конкуренцию на выборах.

« Андрей Данилко мог быть одним из тех, кто полностью перевернул тогда политический ландшафт, если бы он пошел в президенты», — заявила Бацман.

Также на высший пост среди звезд мог претендовать лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, которому, по ее словам, «все пророчили судьбу президента». Однако музыкант так и не решился попробовать себя в политике, в отличие от Зеленского, на тот момент также не имевшего опыта в госуправлении.