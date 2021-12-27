В США назвали недопустимую ошибку в отношении России

«Эти требования появились для защиты Москвы , однако их принятие может привести к тому, что Запад оставит бывшие советские государства и воссоздаст исключительную сферу влияния России от Черного и Балтийского морей до Тихого океана», – цитирует РИА «Новости» Мартина.

По его мнению, это недопустимая ошибка и предложение России должно быть отклонено. Полковник предложил вместо этого оказать помощь Киеву в проведении военных реформ, а также финансовую поддержку.

Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).