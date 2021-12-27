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29 минут назад

В США назвали недопустимую ошибку в отношении России

При успешном итоге переговоров по гарантиям безопасности Запад рискует воссоздать исключительную сферу влияния России в Евразии, заявил американский полковник Уэс Мартин в статье для журнала National Interest.

В США назвали недопустимую ошибку в отношении России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Эти требования появились для защиты Москвы, однако их принятие может привести к тому, что Запад оставит бывшие советские государства и воссоздаст исключительную сферу влияния России от Черного и Балтийского морей до Тихого океана», – цитирует РИА «Новости» Мартина.

По его мнению, это недопустимая ошибка и предложение России должно быть отклонено. Полковник предложил вместо этого оказать помощь Киеву в проведении военных реформ, а также финансовую поддержку.

Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

В мире,НАТО,МИД,РИА Новости,
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