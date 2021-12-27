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55 минут назад

В Донбассе вооруженные люди не пропустили наблюдателей ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ ОБСЕ) сообщила, что на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) вооруженные люди не пропустили наблюдателей через линию соприкосновения.

В Донбассе вооруженные люди не пропустили наблюдателей ОБСЕ
Фото:  страница OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine на Facebook страница OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine на Facebook

В сообщении сказано, что 26 декабря наблюдатели ехали из неподконтрольной Киеву части Луганской области на территории, которые находятся под контролем украинского правительства. На блок-посту на северо-западной окраине Горловки представитель вооруженных формирований отказался пропустить их, сославшись на отсутствие предварительного уведомления.

СММ утверждает, что о передвижении ее представителей сообщалось заранее. В миссии подчеркивают, что такие отказы ограничивают свободу передвижения наблюдателей через линию соприкосновения и препятствуют ее эффективной работе.

В начале декабря Народная милиция ДНР сообщила, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по селу в Донбассе, рядом с которым находился заместитель главы миссии ОБСЕ в самопровозглашенной республике Марк Этерингтон. Обстреляв местность из гранатометов, ВСУ подвергли реальной опасности жизни наблюдателей, отметили в Донецке.

В мире,Правительство Украины,
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