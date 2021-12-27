Мадуро рассказал о восстановлении экономики Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что экономика страны постепенно восстанавливается, несмотря на "незаконные и односторонние санкции" со стороны США.

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"Этот 2021 год станет годом восстановления национальной экономики с тех пор, как началась экономическая война [против Венесуэлы] <...>, несмотря на преступные санкции империализма. Мы расширяем производство продуктов питания, товаров, [активизируются] сфера услуг, промышленность, торговля и рынок", - отметил глава государства в воскресенье в интервью вещающему из Бейрута панарабскому телеканалу "Аль-Маядин".

Мадуро отметил, что Венесуэла твердо противостоит последствиям блокады со стороны США. "Народ выдерживает атаки империализма, беспрецедентное финансовое, торговое и экономическое преследование", - сказал он.

По словам венесуэльского лидера, бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и [нынешний спецпредставитель США по Ирану и Венесуэле] Эллиотт Абрамс убеждали его уйти в отставку. "Он [Абрамс] призывал мою жену развестись со мной, затем он сказал, что я должен уйти в отставку и выехать в другую страну, то есть он пытался заставить меня предать народ, но [эти намерения США] разбились о боливарианские моральные ценности", - добавил он.