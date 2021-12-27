Умер режиссер «Далласского клуба покупателей» Жан-Марк Вале

«Жан-Марк выступал за творчество, подлинность и умение пробовать новое. Он был настоящим художником и щедрым, любящим человеком. Все, кто работал с ним, не могли не заметить его талант и видение», – приводит издание Variety заявление коллеги Валле Натана Росса.