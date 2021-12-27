Умер режиссер «Далласского клуба покупателей» Жан-Марк Вале

Режиссер фильмов «Далласский клуб покупателей» и «Разрушение», лауреат премии «Эмми» за сериал «Большая маленькая ложь» канадец Жан-Марк Валле скончался в возрасте 58 лет.
Он умер в районе города Квебек. Причина смерти не уточняется, передает РИА «Новости».
«Жан-Марк выступал за творчество, подлинность и умение пробовать новое. Он был настоящим художником и щедрым, любящим человеком. Все, кто работал с ним, не могли не заметить его талант и видение», – приводит издание Variety заявление коллеги Валле Натана Росса.
Валле был номинирован на премию «Оскар» в 2013 году за «Далласский клуб покупателей» с Мэттью МакКонахи и Джаредом Лето в главных ролях. Его сериал «Большая маленькая ложь» (2017-2019) получил премию «Эмми» в 2017 году в категории «лучший мини-сериал».
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