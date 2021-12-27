На Украине придумали встречное требование НАТО к России

Североатлантическому альянсу в ходе переговоров о гарантиях безопасности стоит потребовать от России не принимать новые страны в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Такое мнение высказал бывший депутат Рады Евгений Мураев, пишет РИА Новости.

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Украинский политик уверен, что НАТО и Россия планируют разделить сферы влияния в мире.

«Я думаю, что будут встречные требования у НАТО. Такие же, как были у Путина: по нерасширению блока, по неразмещению оружия, отказ от каких-то средств вооружения», - заявил Мураев в эфире телеканала «НАШ».

По его словам, Россия сейчас находится в выгодном положении, так как США хотят избежать возможности заключения альянса Москвы и Пектина и готовы идти на уступки.

17 декабря МИД РФ опубликовало на своем официальном сайте проекты договоров с США и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности, исключающие расширение НАТО на восток и размещение ракет рядом с российскими границами. Во внешнеполитическом ведомстве России отметили, что отказ НАТО и США от данных договоренностей приведет к новому витку конфронтации.