В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
1 час назад

На Украине придумали встречное требование НАТО к России

Североатлантическому альянсу в ходе переговоров о гарантиях безопасности стоит потребовать от России не принимать новые страны в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Такое мнение высказал бывший депутат Рады Евгений Мураев, пишет РИА Новости.

На Украине придумали встречное требование НАТО к России
Фото: ReutersReuters

Украинский политик уверен, что НАТО и Россия планируют разделить сферы влияния в мире.

«Я думаю, что будут встречные требования у НАТО. Такие же, как были у Путина: по нерасширению блока, по неразмещению оружия, отказ от каких-то средств вооружения», - заявил Мураев в эфире телеканала «НАШ».

По его словам, Россия сейчас находится в выгодном положении, так как США хотят избежать возможности заключения альянса Москвы и Пектина и готовы идти на уступки.

17 декабря МИД РФ опубликовало на своем официальном сайте проекты договоров с США и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности, исключающие расширение НАТО на восток и размещение ракет рядом с российскими границами. Во внешнеполитическом ведомстве России отметили, что отказ НАТО и США от данных договоренностей приведет к новому витку конфронтации.

В свою очередь президент Владимир Путин подчеркнул, что Россию «приперли к такой линии, что дальше двигаться некуда».

В мире,Евгений Мураев,Владимир Путин,НАТО,МИД,РИА Новости,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители